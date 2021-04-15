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Пандемия COVID-19

На Камчатке продлили ограничительные меры из-за угрозы коронавируса до 28 апреля

В регионе по-прежнему сохраняется масочный режим в общественных местах и на транспорте, запрещены публичные мероприятия в закрытых помещениях

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Камчатки продлили действие некоторых ограничительных мер, ранее введенных на полуострове из-за пандемии коронавируса, до 28 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

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"В регионе по-прежнему запрещены публичные мероприятия в закрытых помещениях с участием граждан, сохраняется масочный режим в общественных местах и на транспорте, социальная дистанция", - уточнили в пресс-службе правительства края.

На Камчатке зарегистрированы 14,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. 13,5 тыс. пациентов выздоровели, 213 умерли. Прививку первым компонентом препарата "Спутник V" в регионе сделали более 19 тыс. человек.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19
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