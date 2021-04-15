В 2020 году выросло число погибших в ДТП по вине пьяных таксистов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Количество ДТП, произошедших по вине пьяных таксистов в прошлом году увеличилось почти на 15%, почти в 2,5 раза выросло число жертв таких происшествий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Увеличилось на 14,8% (124) количество ДТП с участием водителей легкового такси, управляющих транспортным средством с признаками опьянения. Число погибших в этих происшествиях увеличилось на 137,5% (19)", - сказал собеседник агентства. Он обратил внимание, что доля погибших в таких автоавариях в три раза больше удельного веса количества ДТП с их участием. "Водители легкового такси с признаками опьянения были виновны в подавляющем большинстве ДТП, в которых участвовали, - 89,5%", - добавил он.

Всего, по данным МВД, в прошлом году в России произошло 3 574 автоаварии с участием такси. Это на 1,2% меньше, чем годом ранее. При этом таксисты были виновны почти в 63% ДТП с их участием.

По данным МВД, рост автоаварий с такси зафиксирован в каждом четвертом регионе. Наибольший - в Пензенской (плюс 400%), Самарской (плюс 300%) и Московской ( плюс 161,1%) областях.

В МВД пояснили, что в минувшем году значительное влияние на аварийность при осуществлении перевозок пассажиров в такси оказали ограничительные меры, связанные с профилактикой распространения коронавируса. В частности, в апреле-мае 2020 года, когда был период строгих ограничений, наблюдалось снижение количества ДТП с участием такси, но в то же время произошел значительный рост погибших. Аналогичная ситуация прослеживается с сентября по декабрь, то есть в то время, когда в стране пошла вторая волна пандемии.

Ранее руководитель российской ГИБДД Михаил Черников сообщил, что в России растет количество пассажиров, погибших в ДТП с участием машин такси.