В Сахалинской области объявили о начале пожароопасного сезона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Пожароопасный сезон в четверг официально объявили во всех 18 районах Сахалинской области. Соответствующее постановление подписано в правительстве островного региона, сообщили журналистам в его пресс-службе.

"Пожароопасный сезон установлен во всех муниципалитетах области с сегодняшнего дня", - рассказали в пресс-службе.

По информации областных властей, с этого дня все службы, осуществляющие контроль в данной сфере, будут находиться в режиме полной готовности. Кроме того, будет организована работа с жителями, направленная на профилактику возникновения лесных пожаров. Объявление о начале пожароопасного сезона подразумевает запрет на разведение костров и использование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого площадок. Мусор, траву, листву, а также другие отходы и материалы разрешено сжигать только в определенных местах и способами, которые установили органы местного самоуправления.

Особая ответственность возложена на владельцев земельных участков и территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ. Они обязаны проводить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Запрещается устраивать свалки горючих отходов.

В целом, по последним данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, специалисты тушат в регионах РФ лесные пожары на площади 478 га. Пожароопасный сезон открыт в 49 субъектах РФ.