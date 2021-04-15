Президент Аргентины заявил, что легко перенес COVID-19 благодаря "Спутнику V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил в среду, что легко перенес COVID-19 благодаря тому, что ранее привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

"Я легко перенес болезнь благодаря сделанной прививке", - сказал он в видеообращении.

Он сообщил, что после 12 дней изоляции врачи признали его выздоровевшим. "Я так и не знаю, где заразился", - отметил глава государства.

Ранее в среду лечащий врач Фернандеса сообщил, что с 15 апреля президент вернется к обычному исполнению обязанностей.