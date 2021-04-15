Небольшой дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве 15 апреля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Переменная облачность, небольшой дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 19 до 21 градуса тепла, ночью похолодает до семи градусов.

В Подмосковье температура составит 16-21 градус тепла, в ночь на пятницу похолодает до четырех градусов.

"Переменная облачность. Местами небольшой дождь", - говорится в сообщении Гидрометцентра, где также отмечается, что в ночные часы вероятность осадков сохранится.

Скорость юго-восточного и восточного ветра составит 5-10 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 751 мм ртутного столба.