Боливия получила вторую партию вакцины "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апреля. /ТАСС/. Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в среду в Боливию. Об этом сообщило министерство здравоохранения и спорта страны.

"С завтрашнего дня мы начнем распределять [эти вакцины] между всеми департаментами", - сказал глава ведомства Джейсон Ауса в эфире телеканала Bolivia TV.

По данным Минздрава, к настоящему моменту первым компонентом применяемых в стране вакцин были привиты 333 137 человек. Помимо прибывшей партии "Спутника V", в распоряжении властей республики остаются 254 848 неиспользованных доз. В Боливии также используются вакцины, полученные по программе COVAX, и препарат китайской компании Sinopharm.

В декабре прошлого года президент Боливии Луис Арсе объявил, что власти страны подписали контракт о поставках в страну российского препарата "Спутник V". В январе страна получила первую партию.