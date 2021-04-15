В РФ разработали иммуноферментную тест-систему для определения антител к коронавирусу

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител в крови к коронавирусу. Об этом в четверг сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в Российской Федерации иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител в крови к коронавирусу SARS-CoV-2 у лиц, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, с клиническими признаками COVID-19, в том числе переболевших в прошлом или контактировавших с коронавирусом в прошлом при отсутствии клинической симптоматики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что показанием к использованию является необходимость оценки развития антительного иммунитета у больных COVID-19 в процессе терапевтических мероприятий. Также тест-система может использоваться с целью анализа образования антител у выздоровевших и для оценки уровня популяционного иммунитета у здоровых людей.

"С помощью данного набора реагентов возможно оценить степень выраженности антительного иммунного ответа от очень низкого уровня до очень высокого, что делает этот набор очень полезным для принятия решения о дополнительной вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2", - сообщается на сайте ведомства.