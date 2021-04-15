Ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно слетать из Благовещенска в Тынду

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Авиакомпании в преддверии празднования Дня Победы предлагают ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Приамурье, воспользоваться льготами для приобретения билетов. В частности, со 100% скидкой можно улететь из Благовещенска в города на севере региона, с которыми налажено авиасообщение, - в Тынду и Зею, сообщает в четверг пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

"Авиакомпания "СиЛА" в период с 1 мая по 30 сентября на рейсы по маршрутам Иркутск - Тында, Благовещенск - Тында и Благовещенск - Зея предоставляет право бесплатного перелета ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и сопровождающему лицу", - говорится в сообщении.

Внутренний авиарейс, связывающий Благовещенск и Тынду, возобновлен в Приамурье в сентябре 2020 года. Двухчасовой перелет осуществляется два раза в неделю. Самолеты из Благовещенска в Зею также летают два раза в неделю, сообщение возобновлено в марте.

Кроме того, в пресс-службе Минтранса сообщают, что аналогичные акции для ветеранов и сопровождающих их лиц проводят авиакомпании "Уральские авиалинии", S7, "ИрАэро". Скидки предоставляются по нескольким направлениям по России, условия о сроках полетов нужно уточнять у перевозчиков.