В ОП предложили приравнять велосипеды с мотором и электросамокаты к мопедам в ПДД

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) предлагает в правилах дорожного движения (ПДД) приравнять к мопедам средства передвижения с электрическими двигателями, в том числе велосипеды с мотором и электросамокаты. Круглый стол в ОП по этому вопросу планируется провести 19 апреля.

"Предлагается приравнять к мопедам велосипеды и средства индивидуальной мобильности, оснащенные электродвигателем (электродвигателями), за исключением средств индивидуальной мобильности с гироскопической стабилизацией", - говорится в документе, поступившем в распоряжение ТАСС.

Комиссия предлагает ввести в ПДД новый термин "средство индивидуальной мобильности", под которым будет пониматься транспортное средство, "имеющее одно или несколько колес (роликов), приводящееся в движение мускульной энергией лица, находящегося на нем, или имеющие систему гироскопической стабилизации". Такими средствами являются роликовые коньки, самокаты, скейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие.

Также в комиссии предлагают разрешить движение мопедов, велосипедов и средств индивидуальной мобильности с электродвигателями по краю проезжей части дороги или обочине только под управлением лиц старше 16 лет.

Кроме того, в комиссии ОП предлагают запретить управлять перечисленными средствами передвижения пьяным людям, находящимся под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, а также тем, кто настолько плохо себя чувствует или так утомлен, что может угрожать безопасности движения.

По словам зампредседателя комиссии ОП Александра Холодова, эти предложения были выработаны совместно с общественниками, экспертами и юристами. "На круглом столе 19 апреля мы презентуем наше видение необходимых изменений. По итогам мероприятия мы сформируем документ, который будет открыт для широкого общественного обсуждения. Это очень смелая и новая концепция, которая требует мнения общественности и обратной связи граждан", - отметил Холодов.