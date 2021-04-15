Британский фотограф победил в конкурсе Sony World Photography Awards

ЛОНДОН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британский фотограф-документалист Крейг Истон стал победителем международного профессионального конкурса Sony World Photography Awards, а два российских фотографа заняли третьи места в своих категориях. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг организаторы конкурса, который ежегодно проводит Всемирная организация фотографии.

Звание "Фотограф года - 2021", денежный приз в размере $25 тыс. и набор цифровой фототехники Истону принесла серия работ Bank Top, рассказывающая о жизни населения севера Англии. Так называется район в городе Блэкберн в графстве Ланкашир.

Истон в сотрудничестве с писателем и ученым Абдул Азизом Хафизом исследует реальную жизнь и искаженные представления о сообществах в северной Англии, обращая пристальное внимание на жителей этого района. В результате общения с местными жителями в течение года появились отмеченные жюри черно-белые портреты.

"Я очень рад, что этот цикл был отмечен наградой Sony World Photography Awards. Я фотографирую, чтобы познавать мир, попытаться понять, задокументировать и показать истории людей. Иметь возможность заниматься этим и опровергать бытующие стереотипы и представления - большая привилегия, и это особенно важно для меня. Замечательно, что эти истории, меняющие представления об общинах в северной Англии, где я живу, получают признание во всем мире", - прокомментировал свою победу Истон.

Представители России

Фотограф Саша Бауэр, родившаяся в Сургуте и живущая в Санкт-Петербурге, заняла третье место в номинации "Креатив" Профессионального конкурса с проектом Sasha Bauer. В нем фотограф рассказывает о непростой судьбе своего деда - поволжского немца, потерявшего всю семью во время массовой депортации немцев с территории Поволжья в Сибирь в 1941 году. Победил в этой категории Марк Гамильтон Грючи из Великобритании.

"Участие в конкурсе дало мне почувствовать важность своей работы для большого количества людей, увидеть их интерес к тому, что я делаю. Фотография для меня - одно из универсальных средств выражения, которым я пользуюсь в своей художественной практике", - рассказала Бауэр ТАСС.

Про свои планы на будущее собеседница агентства сказала: "В планах много событий, связанных с развитием проекта Sasha Bauer. Например, в начале осени планируется выставка, надеюсь, что все сложится, и скоро я смогу рассказать подробнее. Также, наконец-то, должна выйти книга этого проекта. В общем, запланировано много интересного. Параллельно я продолжаю работу над другими проектами и получаю новые знания в сфере искусства".

Москвич Федор Савинцев занял третье место конкурса в номинации "Пейзаж" с серией фотографий под названием "Вулкан". Она "изображает яркие цвета, природное разнообразие и сверхъестественные качества вулканического пояса на полуострове Камчатка в России", описали эту серию работ в Sony World Photography Awards. Первое место в этой категории занял Маджид Ходжати из Ирана.

Всего в финал Профессионального конкурса в 10 номинациях попал 31 фотограф. Помимо уже упомянутых, победители были названы в таких категориях как "Архитектура", "Портрет", "Окружающий мир и дикая природа", "Спорт", "Натюрморт", "Открытие", "Документальный проект", "Портфолио".

Победитель Открытого конкурса

В четверг были названы и победители Открытого конкурса. В отличие от профессионального состязания, члены жюри выносят свою оценку на основании лишь одного кадра, а не серии фотографий.

Звание "Фотограф года в Открытом конкурсе", приз $5 тыс. и цифровую фототехнику в этом году получила Тамари Кудита из Зимбабве за работу "Африканка в викторианском стиле" в категории "Креатив". На фотографии изображена молодая чернокожая женщина, одетая в викторианское платье и держащая в руках традиционные кухонные принадлежности народности шона. "Работа исследует стереотипную контекстуализацию черного женского тела и предлагает альтернативный визуальный язык, через который представлена многогранная африканская самобытность", - сообщили организаторы конкурса.

Лучший портрет

В борьбе за первое место в конкурсе Кудите обошла российского фотографа Людмилу Сабанину, которая первенствовала в категории "Портрет" и также претендовала на победу в Открытом конкурсе. Первое место в категории фотографу из Самары принес портрет ее шестилетнего сына Максима. Мальчик сидит на столе, о чем-то глубоко задумавшись. Организаторы конкурса обратили внимание на то, что фотография "показывает иную сторону детства, наполненного спокойствием и размышлением".

В разговоре с корреспондентом ТАСС Сабанина призналась, что радуется тому, что ей удалось оказаться в числе финалистов конкурса и победить в своей категории. "Может быть, прозвучит нескромно, но это большое достижение не только для меня, но и в целом для отечественной фотографии. Радуюсь и горжусь", - сказала она.

"Фотография для меня - это и работа, и хобби, и способ узнать людей поближе, и сохранить историю детства и взросления моих детей - такая большая и важная часть моей жизни", - сообщила Сабанина, рассказав, что она намерена в своем творчестве еще больше внимания уделять социальной тематике. "Планирую сотрудничать с проектом "Такие дела", в планах курс фототерапии для мам детей-инвалидов, съемки для детских домов и приютов животных, проект о пожилых людях старше 80 лет", - рассказала фотограф. "Часов бы в сутках побольше", - добавила Сабанина.

Студенческий и Юношеский конкурсы

Титул "Фотограф года в Студенческом конкурсе" в этом году получил Кунрад Хайнц Торлаге из Южной Африки за цикл "Юные фермеры". В серии Торлаге, сам выросший за городом, "задался целью изобразить новое поколение фермеров, пытающихся решить навалившиеся на них проблемы, связанные с сильной засухой, обеспечением безопасности и спорами о собственности на землю", - сообщили организаторы конкурса.

Фотографом года в Юношеском конкурсе признан 19-летний Пубарун Басу из Индии за работу "От действительности не убежать". На этой фотографии изображены параллельные тени перил, проецируемые на шторы в доме фотографа, которые создают иллюзию решеток.

В общей сложности фотографы из 220 стран и территорий представили на конкурс почти 330 тыс. работ. Из них 145 тыс. были отобраны в его профессиональную часть. Это стало рекордом для конкурса, который проводился в 14-й раз.