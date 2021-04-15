На сервисе Russpass представили новый маршрут по Бурятии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Новый туристический маршрут появился на сервисе Russpass, разработанном по инициативе правительства Москвы. Туристам представили маршрут путешествий по Бурятии, сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Регион будет интересен тем, кто любит природу и хочет увидеть разнообразие культур России.

"Сервис Russpass представил туристические предложения для путешествий по Бурятии. Регион будет интересен тем, кто любит дикую природу, активный отдых и хочет увидеть разнообразие культур России. Пользователям уже доступно 10 природных, исторических и культурных объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проникнуться культурой, познакомиться с традициями и обычаями можно в дацанах. Самым известным в Бурятии считается резиденция главы буддистов России - Иволгинский дацан. Именно здесь находится нетленное тело религиозного деятеля Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова. Уже более 100 лет туристы и паломники со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть этот феномен.

"Одна из ярких достопримечательностей региона - Баргузинская долина. Отсюда начинаются многочисленные маршруты, ведущие к озеру Байкал. Здесь же находится группа живописных скал Сувинская Саксония. Такое название местность получила благодаря сходству с развалинами готических зданий в немецких провинциях. Место примечательно еще и тем, что, по одной из легенд, именно здесь у бурятских шаманов находилось культовое место", - отмечается в сообщении.

Среди природных достопримечательностей также можно отметить национальный парк "Тункинский". Здесь можно встретить снежных барсов, красных волков, манулов и других животных. Автомобильные, пешие, конные, водные, лыжные и горные маршруты проходят по красивейшим местам заповедника и дают возможность рассмотреть разнообразие ландшафтов. Пейзажи парка живописны в любое время года.

О сервисе

Russpass - цифровой туристический сервис, который помогает спланировать индивидуальный маршрут путешествия по России. Здесь можно купить билеты на самолет или поезд, экскурсии, билеты в музеи и театры, а также узнать об интересных местах и полезных услугах. На сервисе доступно более 1,5 тыс. предложений для путешественников.

Сервис разработан по инициативе правительства Москвы. Проект курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий.