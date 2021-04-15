Минобрнауки запустит программу создания передовых инженерных школ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Программа подготовки инженеров нового типа, которая позволит обучить свыше 40 тыс. специалистов, будет запущена в России. Об этом сообщил в четверг министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков по итогам посещения производственных площадок крупнейшего в России разработчика и производителя топливных элементов "ИнЭнерджи".

"Подобный опыт эффективной интеграции инновационных компаний, университетов и научно-исследовательских центров является ярким примером как создания передовых решений в области энергетики, так и подготовки нового типа инженеров за счет тесного взаимодействия участников. Данная модель может служить целевым ориентиром для новой инициативы Минобрнауки - создания передовых инженерных школ, которые появятся в России в ближайшие годы", - цитирует пресс-служба Фалькова.

Глава Минобрнауки добавил, что программа для подготовки более 40 тыс. специалистов будет построена с учетом стратегий технологической трансформации предприятий, а также требований новых индустрий к инженерным исследованиям и разработкам.

Кроме того, пребывание министра совпало с совещанием по вопросам развития распределенного Центра исследований и разработок "Новые и мобильные источники энергии". Центр был создан на основе программы развития новых и мобильных источников энергии (NAMES), которая содержит три направления: генерация энергии, накопители энергии и топливо. Упор в программе делается на использование российских технологий и развитие отечественной науки и производства.

Основной научный партнер проекта NAMES - Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) Института проблем химической физики РАН, в котором собраны компетенции разработки и доведения до опытных образцов всех видов электрохимических источников энергии. Также к работе центра уже подключились ряд других академических институтов, компаний и университетов.

"Благодаря связке между бизнесом и наукой мы получаем разработки "завтрашнего дня" с большими экспортными возможностями. Сегодня "ИнЭнерджи" фактически является точкой сбора компетенций в области "новой энергетики", которые можно использовать для выполнения текущих задач сетевого, строительного и транспортного комплексов. Тесная связь бизнеса, научной базы, а также квалифицированных заказчиков позволяют компании достаточно быстро переходить от исследований к коммерциализации разработок", - сказал по итогам мероприятия председатель правления УК "Роснано" Сергей Куликов.