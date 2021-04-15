Более миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Число москвичей, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса, превысило миллион человек. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге .

"На днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей города. Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего", - написал мэр.

Собянин также отметил, что Москва полностью обеспечена запасами вакцины. В ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах. "На этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан - клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику", - добавил мэр.

Собянин рассказал, что в Москве полностью вакцинированы от коронавируса более 800 тыс. человек.

Случаи заболевания после вакцинации

Собянин также заявил в блоге, что случаи заболевания коронавирусом после получения вакцины единичны.

"Среди [более] миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших - считанные единицы", - написал мэр.

Он отметил, что в декабре прошлого года Москва первой среди регионов страны начала вакцинацию от коронавируса, и "у людей было много сомнений" об эффективности российской вакцины и возможных осложнениях или побочных явлениях.

"Сегодня почвы для этих сомнений уже не осталось. Наша вакцина доказала свою надежность и безопасность", - написал Собянин.

Он также предложил москвичам не откладывать вакцинацию, если в предстоящее лето - сезон отдыха и отпусков - горожане хотят "жить нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино".

"Все возможности, чтобы защитить себя и своих детей, близких от риска заболевания коронавирусом, сегодня у нас есть. Будьте здоровы", - заключил мэр.