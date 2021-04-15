Рената Литвинова стала голосом "Яндекс.Карт"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Актриса и режиссер Рената Литвинова стала первым голосом проекта, в котором известные люди озвучивают ведение автомобиля по маршруту в "Яндекс.Картах". Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекс.Карт".

Актриса будет давать подсказки в своей узнаваемой манере - с личными акцентами и интонациями. Озвучивание от Литвиновой можно включить в личном профиле: зайти в "Настройки", открыть "Маршруты", выбрать "Звук" и "Голос".

Позднее в "Яндекс.Картах" появятся голоса других известных личностей, затем такое озвучивание введут и в "Яндекс.Навигаторе".

"Яндекс.Карты" - универсальный сервис, который помогает ориентироваться в городе и отвечает на повседневные вопросы пользователей. С помощью карт можно выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую и построить маршрут сразу до входа. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 50 млн человек.