В Ингушетии продлили ограничения до середины мая

МАГАС, 15 апреля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов продлил все ограничения, введенные в республике из-за пандемии коронавируса, еще на месяц - до 15 мая, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

22 октября указом главы региона в Ингушетии был введен режим повышенной готовности, которым до 1 декабря запрещалось проведение публичных и массовых мероприятий, работа культурно-досуговых и развлекательных учреждений была ограничена, также ограничена работа организаций общепита после 21:00 и проведение свадеб в ресторанах площадью менее 400 кв. м. 10 ноября был объявлен режим самоизоляции для людей, страдающих хроническими заболеваниями, и лиц старше 65 лет. 15 марта ограничения были продлены до 15 апреля с запрещением работы предприятий общепита после 23:00 и введением послаблений - разрешено проведение официальных мероприятий при соблюдении всех противоэпидемических требований

"Указом главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова на основании предложения главного государственного санитарного врача по республике и протокола заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона до 15 мая включительно продлены действующие противоэпидемические ограничения", - говорится в сообщении.

Также продлен до середины мая режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в регионе выявлено девять случаев заражения, за все время пандемии были инфицированы 15 254 человека, из них 24 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся восемь человек, трое из них - на аппаратах ИВЛ. Умерли 183 человека с коронавирусной инфекцией, выздоровели 13 510.

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