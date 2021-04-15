{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Ингушетии продлили ограничения до середины мая

В регионе сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет

МАГАС, 15 апреля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов продлил все ограничения, введенные в республике из-за пандемии коронавируса, еще на месяц - до 15 мая, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

22 октября указом главы региона в Ингушетии был введен режим повышенной готовности, которым до 1 декабря запрещалось проведение публичных и массовых мероприятий, работа культурно-досуговых и развлекательных учреждений была ограничена, также ограничена работа организаций общепита после 21:00 и проведение свадеб в ресторанах площадью менее 400 кв. м. 10 ноября был объявлен режим самоизоляции для людей, страдающих хроническими заболеваниями, и лиц старше 65 лет. 15 марта ограничения были продлены до 15 апреля с запрещением работы предприятий общепита после 23:00 и введением послаблений - разрешено проведение официальных мероприятий при соблюдении всех противоэпидемических требований

"Указом главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова на основании предложения главного государственного санитарного врача по республике и протокола заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона до 15 мая включительно продлены действующие противоэпидемические ограничения", - говорится в сообщении.

Также продлен до середины мая режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в регионе выявлено девять случаев заражения, за все время пандемии были инфицированы 15 254 человека, из них 24 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся восемь человек, трое из них - на аппаратах ИВЛ. Умерли 183 человека с коронавирусной инфекцией, выздоровели 13 510.

В новость была внесена правка (10:34) - исправлено имя главы Ингушетии в цитате

Теги
РоссияИнгушетияКалиматов, Махмуд-Али МакшариповичПандемия COVID-19
В Москве открылся координационный центр по вопросам стационарного соцобслуживания
Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, специалисты центра будут сопровождать претендента или его представителя во время сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем
Читать полностью