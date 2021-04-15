Володин в 2020 году направил на благотворительность более 46 млн рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в 2020 году направил более половины своих доходов на благотворительные цели, общая сумма составила почти 46,5 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в окружении спикера.

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин более половины своих доходов за 2020 год направил на благотворительность. Общая сумма пожертвований составила 46 млн 480 тыс. рублей", - сказал источник, отметив, что Володин "на протяжении многих лет ежегодно направляет часть своих доходов на благотворительность, а также оказание адресной помощи".

Собеседник агентства уточнил, что в прошлом году Володин оказал помощь подшефным лицеям-интернатам для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот, домам престарелых на сумму 20 млн 501 тыс. рублей. Еще 5 млн рублей им было выделено на благотворительный проект по строительству служебного жилья для врачей и среднего медицинского персонала Саратовской городской станции скорой медицинской помощи.

"Кроме этого, Вячеслав Володин перечислил 6 млн 908 тыс. рублей на помощь сельским приходам и монастырям РПЦ, - продолжил источник. - Благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" Вячеслав Володин пожертвовал 2 млн рублей".

На создание скульптуры медицинской военной сестры в Саратове Володин направил 3 370 тыс. рублей, на изготовление скульптур в парке села Дугино - 1 400 тыс. рублей. Еще 1,3 млн рублей были перечислены на оказание помощи приюту для бездомных животных "Рич". "Также в 2020 году Володин оказывал адресную материальную помощь, общая сумма составила 6 млн рублей", - добавил источник.

Всего с 2014 года Володин направил на благотворительность более 266 млн рублей. В 2019 году сумма пожертвований составила 45,64 млн рублей, в 2018 году - 38,85 млн рублей, в 2017 году - 25,5 млн рублей, а в 2016 году - 31 млн рублей. В 2014 и 2015 годах - по 40 млн рублей. В 1999 году Володин принял участие в создании бизнес-структур и до 2007 года был их акционером. В 2007 году он вышел из состава акционеров, продав акции. Сегодня большую часть его дохода составляет прибыль по вкладам.