МГУ, МФТИ и СПбГУ стали лучшими вузами России в естественно-математической сфере

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Санкт-Петербургский государственный университет стали лидерами в рейтинге лучших вузов России в естественно-математической сфере по версии агентства RAEX (РАЭКС-аналитика). Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе агентства.

"Лучшими вузами России в естественно-математической сфере (математика, физика, химия, биология, фундаментальные науки о Земле) признаны Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Санкт-Петербургский государственный университет", - говорится в сообщении.

Авторы рейтинга отмечают, что в МГУ созданы наилучшие условия для получения качественного образования в области естественных наук, вуз также заметно превосходит все университеты России по публикациям научных работ и их цитированию. Второе место в субрейтинге, оценивающем научную деятельность, занял СПбГУ. Высокий результат МФТИ во многом объясняется итогами выступления его студентов на международных олимпиадах, отмечается в сообщении.

В топ-10 также вошли Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Университет ИТМО, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Инженерно-техническая сфера

Кроме того, агентство составило список лучших университетов в инженерно-технической сфере, которая объединяет энергетику, строительство, авиастроение, робототехнику, легкую промышленность. Этот рейтинг возглавил МГТУ имени Н. Э. Баумана. Авторы отмечают, что зафиксировали высокую востребованность выпускников вуза на рынке труда, доказательством этому служат статистические показатели и репутационные опросы среди респондентов, оценивающих инженерно-техническую сферу. Также лидерами в данной сфере стали МФТИ и НИЯУ "МИФИ".

В первую десятку рейтинга попали МГУ, СПбГУ, Университет ИТМО, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, НИУ ВШЭ.

"В новые рейтинги включены российские вузы, которые лучше всего готовят "технарей". Публикуемые списки, несомненно, заинтересуют работодателей, испытывающих потребность в обновлении кадрового состава. Кроме того, рейтинги должны стать важным подспорьем для абитуриентов с развитыми математическими способностями и инженерными задатками", - отметил генеральный директор рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-аналитика) Дмитрий Гришанков, слова которого приводит пресс-служба.

География рейтингов

В рейтингах наблюдается широкое географическое разнообразие: в число лучших вошли представители 32 российских регионов, пишут авторы. Наиболее часто встречаются столичные вузы - в рейтинге по естественно-математическому направлению их около трети (30%), по инженерно-техническому - более четверти (26%).

Второе место по доле участников у Санкт-Петербурга - 12% и 11% соответственно. Региональные вузы более широко представлены в инженерно-техническом рейтинге (63%), чем в естественно-математическом (58%). Среди регионов наиболее сильны позиции Татарстана, который представлен в рейтингах четырьмя участниками, а также Ростовской и Томской областей.

"Дефицит качественных кадров инженерно-технического профиля - давняя проблема развития реального сектора российской экономики. В этой связи работодатели заинтересованы в появлении авторитетных рейтингов, позволяющих выявить лучшие практики подготовки "технарей". Отрадно, что в публикуемые рейтинги вошли университеты из всех федеральных округов страны, и это важно с точки зрения развития человеческого капитала в регионах России", - отметил исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.

О рейтингах

Рейтинги составлены при поддержке Фонда Андрея Мельниченко, проект поддержан Российским союзом ректоров. На положение вузов в списках влияли три фактора - востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты.

При создании списков использовались статистические данные - мониторинг трудоустройства выпускников Минобрнауки РФ, база Web Of Science Core Collection, анкеты вузов, а также данные репутационных опросов, проведенных RAEX среди работодателей, представителей академического и научного сообщества, студентов и выпускников. При оценке контингента обучающихся принимались во внимание только профильные направления подготовки и специальности перечня направлений подготовки высшего образования.