"Скопинский маньяк" вновь не явился на заседание суда по ужесточению ему надзора

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Так называемый скопинский маньяк Виктор Мохов во второй раз не явился в Скопинский районный суд Рязанской области на рассмотрение иска полиции об ужесточении административного надзора. Об этом ТАСС в четверг сообщили в секретариате суда.

"Мохов в суд не явился", - сказали в суде. 6 апреля он также не явился в суд для рассмотрения иска межмуниципального отдела МВД "Скопинский". Полиция просит суд ограничить его в общении в интернете, а также в посещении кафе и баров. 1 апреля Мохов был оштрафован за несоблюдение административного надзора на 1 200 рублей после интервью Ксении Собчак.

Ранее суд на шесть лет установил в отношении Мохова административные ограничения в виде запрета на посещение мест проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, а также запретил ему участвовать в таких мероприятиях. Ему нельзя пребывать вне своего места жительства с 22:00 до 06:00, за исключением времени нахождения на работе, нельзя выезжать за пределы района без разрешения органа внутренних дел. Также ему необходимо являться два раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации.

В 2005 году Мохов приговором Скопинского городского суда Рязанской области с учетом изменений, внесенных постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области, был приговорен к 16 годам и 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти четыре года. В начале марта 2021 года он был освобожден после отбытия срока.