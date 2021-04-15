Климов сообщил об усилении попыток деструктивного влияния извне на российскую молодежь

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Попытки деструктивного воздействия на российскую молодежь со стороны ряда западных стран существенно возросли за последние 3-5 лет и приняли масштабный, агрессивный характер. Об этом заявил в четверг глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ Андрей Климов.

"Наши иностранные оппоненты рассматривают молодежь, в том числе несовершеннолетних, как наиболее уязвимое звено отечественной политической системы и беззастенчиво эксплуатируют отсутствие у части молодых людей глубоких знаний и должного жизненного опыта. Попытки деструктивного воздействия извне на российскую молодежь за минувшие 3-5 лет существенно возросли, приняли системный и масштабный характер, я бы даже сказал, агрессивный характер", - сказал сенатор на расширенном заседании комиссии.

По словам Климова, комиссия фиксирует, что в США и других странах НАТО, а также в структурах Евросоюза продолжают рассматривать работу с российской молодежью в качестве одного из приоритетных инструментов вмешательства в суверенные дела РФ.

Сенатор отметил, что для деструктивного воздействия на молодежь все более активно используются информационно-компьютерные технологии, "идет явная подрывная и адресная работа на иностранных цифровых платформах". "Молодежной аудитории навязываются ложные представления о нашей Родине, ее истории, достижениях, традициях, ценностях, дается заведомо искаженное представление о реально существующих проблемах и путях их решения. На Западе это даже не думают скрывать", - подчеркнул Климов.

Парламентарий отметил, что внешнее воздействие на молодежь закреплялось за счет стимулирования деятельности лояльных Западу лиц из числа профессорско-преподавательского состава, внедрения западных кадров в систему преподавания, адресной грантовой политики и так далее. Климов напомнил, что ранее комиссия уже заявляла о работе оппонентов в этом направлении и отмечала, что эта тема требует отдельного глубокого изучения и вдумчивого реагирования, "которое ни в коей мере не предполагает какую-либо самоизоляцию или свертывание взаимовыгодного сотрудничества в сфере науки, образования, просвещения".

Вовлечение в протестную активность

По словам Климова, США и некоторые европейские страны выделяют огромные средства на вовлечение российской молодежи в протестную активность в интересах антироссийски настроенных западных политических кругов.