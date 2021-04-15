Климов сообщил об усилении попыток деструктивного влияния извне на российскую молодежь

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Попытки деструктивного воздействия на российскую молодежь со стороны ряда западных стран существенно возросли за последние 3-5 лет и приняли масштабный, агрессивный характер. Об этом заявил в четверг глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ Андрей Климов.
"Наши иностранные оппоненты рассматривают молодежь, в том числе несовершеннолетних, как наиболее уязвимое звено отечественной политической системы и беззастенчиво эксплуатируют отсутствие у части молодых людей глубоких знаний и должного жизненного опыта. Попытки деструктивного воздействия извне на российскую молодежь за минувшие 3-5 лет существенно возросли, приняли системный и масштабный характер, я бы даже сказал, агрессивный характер", - сказал сенатор на расширенном заседании комиссии.
По словам Климова, комиссия фиксирует, что в США и других странах НАТО, а также в структурах Евросоюза продолжают рассматривать работу с российской молодежью в качестве одного из приоритетных инструментов вмешательства в суверенные дела РФ.
Сенатор отметил, что для деструктивного воздействия на молодежь все более активно используются информационно-компьютерные технологии, "идет явная подрывная и адресная работа на иностранных цифровых платформах". "Молодежной аудитории навязываются ложные представления о нашей Родине, ее истории, достижениях, традициях, ценностях, дается заведомо искаженное представление о реально существующих проблемах и путях их решения. На Западе это даже не думают скрывать", - подчеркнул Климов.
Парламентарий отметил, что внешнее воздействие на молодежь закреплялось за счет стимулирования деятельности лояльных Западу лиц из числа профессорско-преподавательского состава, внедрения западных кадров в систему преподавания, адресной грантовой политики и так далее. Климов напомнил, что ранее комиссия уже заявляла о работе оппонентов в этом направлении и отмечала, что эта тема требует отдельного глубокого изучения и вдумчивого реагирования, "которое ни в коей мере не предполагает какую-либо самоизоляцию или свертывание взаимовыгодного сотрудничества в сфере науки, образования, просвещения".
Вовлечение в протестную активность
По словам Климова, США и некоторые европейские страны выделяют огромные средства на вовлечение российской молодежи в протестную активность в интересах антироссийски настроенных западных политических кругов.
"Нередки случаи, когда при проведении несогласованных мероприятий их организаторы, включая зарегистрированных иноагентов, прикрываются молодыми людьми, провоцируют их столкновение с органами правопорядка, подвергая реальной опасности большое число людей, в том числе саму молодежь, подстрекая ее к совершению преступных деяний. Для такого рода работы США и их европейские партнеры выделяют значительные финансовые ресурсы для вовлечения отечественной молодежи в протестную активность и иные акции в интересах антироссийски настроенной части политических кругов Запада", - сказал Климов на расширенном заседании комиссии в четверг.
Он сообщил, что только по линии признанного нежелательным в РФ американского Национального фонда в поддержку демократии в 2020 году на гранты, прямо касающиеся российской молодежи, было выделено порядка $700 тыс. "Эти деньги идут на поддержку политических акций, организацию тренингов для активистов и создание между ними устойчивых сетевых связей. Отмечу, это лишь один из многочисленных финансовых ручейков, которые щедро подпитываются из госбюджета США и других стран НАТО. И только за прошлый год, и только на некоторые из множества подрывных мероприятий", - сказал сенатор.
Общие объемы финансирования на эти цели, по словам Климова, "в ежегодном исчислении измеряются миллиардами долларов". "Данная работа продолжается и сегодня. Так, 10 марта 2021 года появилась достоверная информация о запуске новой программы подготовки прозападных молодых лидеров в России. Заключительная часть проекта - ориентация участников на сотрудничество с местными НКО после их возвращения в РФ для реализации на практике полученного опыта и вовлечения других граждан в работу организаций. Напомню, все это делается, несмотря на пандемию", - сказал глава временной комиссии СФ.
Он отметил, что в данном направлении работают и зарубежные специализированные фонды, один из которых планирует провести для молодых российских журналистов очередную летнюю школу по правозащитным акциям и работе со СМИ. "Мы помним и о том, что, помимо США и их сателлитов, к попыткам деструктивного воздействия на отечественную молодежь причастны также зарубежные экстремистские центры из ряда стран Ближнего Востока и Центральной Азии, которые ведут свою подрывную работу с использованием псевдорелигиозной демагогии и спекуляции на темах национально-этнического характера", - сказал Климов.
Парламентарий добавил, что с целью предотвращения попыток вмешательства извне комиссия продолжает взаимодействовать со структурами исполнительной власти, правоохранительными органами, общественными организациями.