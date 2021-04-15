В округе Свердловской области, где погибли пятеро детей при пожаре, объявили траур

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Траур объявлен на территории Горноуральского городского округа Свердловской области, где накануне в пожаре погибли пятеро детей. Об этом сообщается на официальном сайте округа.

Что известно о гибели детей при пожаре в частном доме на Урале

"Сегодня ночью в селе Бызово сгорел жилой дом, в котором проживала многодетная семья. При пожаре погибли пятеро из семерых несовершеннолетних детей, мать и двое детишек находятся в больницах города Нижний Тагил. Администрация округа в связи с этой страшной трагедией выражает соболезнования родным и близким погибших детей и объявляет сегодня траур на всей территории Горноуральского городского округа", - говорится в сообщении.

В администрации также высказали просьбу приспустить флаги на всех зданиях и сооружениях округа, а также отменить все праздничные и культурно-массовые мероприятия.