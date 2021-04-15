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Вакцинация от коронавируса в России
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Губернатор Севастополя Развожаев привился от коронавируса

Всего с начала пандемии в городе выявлено около 13,6 тыс. заражений
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев Пресс-служба губернатора Севастополя
Описание
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
© Пресс-служба губернатора Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сделал прививку от коронавируса, сообщается на его странице в социальной сети Instagram.

"Перед началом рабочих совещаний сделал первую прививку от COVID-19", - написал губернатор.

Развожаев сообщил журналистам, что в Севастополь поступила новая партия вакцины "Спутник V" в объеме 30 тыс. доз. "Развернуты дополнительные пункты вакцинации, сегодня [они работают] здесь, на площади Нахимова, в торговых центрах. Конечно, продолжается вакцинация в наших поликлиниках, - сказал губернатор. - Я сегодня, так как вакцина [поступила] в достаточном количестве, пришел на площадь Нахимова с утра, до работы, тоже поставил себе прививку первую от коронавируса [вакциной] "Спутник V".

Согласно данным правительства, всего с начала пандемии в городе выявлено около 13,6 тыс. заражений, вылечились 12,5 тыс. человек, умерли - 585. Уже несколько недель в городе фиксируется по 30-40 случаев в день.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичВакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
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