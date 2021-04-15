Крымские власти пообещали круглосуточно обеспечивать отели водой

АЛУШТА /Республика Крым/, 15 апреля. /ТАСС/. Крымские отели готовы к туристическому сезону с учетом возможных проблем, связанных с дефицитом воды. Большая часть средств размещения имеет запас на несколько дней, что позволит обеспечить водой отдыхающих, сообщил в четверг на проходящем в Алуште Всероссийском туристическом форуме "Открытый Крым" министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

"Вы знаете, что более 80% средств размещения имеют резервные мощности с минимальным 2-3-дневным запасом воды. И потому даже при ограниченной подаче наши туристы будут обеспечены. Около 14% средств размещения имеют собственные скважины", - сказал Волченко. Министр выразил уверенность, что вопросы водоснабжения на территории полуострова будут решены.

Как отметила мэр Алушты Галина Огнева, в городе-курорте на время туристического сезона ужесточат график подачи воды жителям, однако отели будут обеспечены водой полностью. Она пояснила, что полноценному обеспечению водой санаторно-курортных учреждений способствуют и особенности рельефа. Почти все эти учреждения находятся в нижней части города, куда стекает вода из водохранилищ, расположенных над городом.

С февраля график в Алуште предусматривает подачу воды населению дважды в сутки: с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. При этом, в отличие от соседней Ялты, город может получать воду только из обмелевшего водохранилища, подходящих для этого альтернативных источников, например, озер, рек и водопадов, нет.

"Санаторно-курортный комплекс, независимо от того, большие это будут или маленькие отели, мы всех обеспечим водой, у нас не будет проблемы. Для наших жителей будет уменьшено количество подачи воды до пяти часов. На следующей неделе мы будем работать уже по такому графику", - сказала Огнева.