Вучич анонсировал начало цикла производства "Спутника V" и Sinopharm

БЕЛГРАД, 15 апреля. /ТАСС/. Сербия через несколько месяцев начнет полный цикл производства российской вакцины "Спутник V" и препарата китайской компании Sinopharm на своей территории. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич во время посещения Института вирусологии "Торлак".

"Сейчас мы делаем расфасовку, но через несколько месяцев мы будем делать весь цикл производства и российских и китайских вакцин", - заявил Вучич. По словам сербского лидера, речь идет о вакцинах "Спутник V" и препарате Sinopharm, полное производство которых начнется в срок "от шести о десяти месяцев".

Вместе с Вучичем предприятие посетил председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. "Это первый компонент вакцины "Спутник V". Милорад, возьми одну на память", - заявил сербский лидер, обращаясь к нему. Вучич также взял себе одну из первых ампул "Спутника V" сербской расфасовки на память.

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем производство вакцины "Спутник V" на территории балканской республики. По результатам беседы президент Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину. Планируется, что в мае Сербия начнет расфасовку российской вакцины, а до конца года - полноценное производство.

РФПИ и Институт "Торлак" подписали соглашение о локализации производства в Сербии 25 марта.