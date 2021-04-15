Мурашко отметил вклад волонтеров-медиков в развитие здравоохранения

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Волонтеры-медики вносят значимый вклад в помощь системе здравоохранения по реализации различных задач. В частности, они участвуют в привлечении населения к донорству крови, к ведению здорового образа жизни, а также помогают в борьбе с пандемией, сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Медицинское волонтерство на сегодняшний день вносит значимый вклад в развитие специалистов сферы здравоохранения. Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" является сегодня крупнейшим общественным ресурсным центром в сфере медицинского добровольчества в нашей стране. За пять лет работы волонтеры-медики в ряды участников движения направили более 80 тысяч добровольцев, - сказал он на Всероссийском форуме волонтеров-медиков. - В период пандемии волнотеры-медики активно подключились к оказанию помощи в рамках акции "Мы вместе" и первыми пришли на помощь в медучреждения".

Мурашко уточнил, что в период пандемии более 20 тыс. волонтеров-медиков помогали в 1,2 тыс. медицинских организациях. Также добровольцы осуществляли доставку бесплатных лекарственных наборов и льготных препаратов, помогали на горячих линиях, оказывали адресную помощь по доставке продуктов. Они также активно принимали участие в вакцинальной кампании: информировали население о записи на вакцинацию, а также оказывали помощь непосредственно в пунктах вакцинации.

В целом в рамках деятельности движения реализуется шесть федеральных программ, в том числе по профилактике социально значимых заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, йоддефицитных заболеваний, ВИЧ, СПИД, заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также профилактики ухудшения зрения у школьников. Мурашко уточнил, что ежегодный охват населения РФ профилактической информацией составляет более 4 млн человек.

На базе образовательных организаций, трудовых коллективов создаются штабы здоровья, участники которых проводят различные мероприятия в области ведения здорового образа жизни. В стране функционируют более 200 таких штабов. "Команда добровольцев, занимающаяся популяризацией безвозмездного и регулярного донорства, составляет более 5 тыс. человек из 83 субъектов РФ. За пять лет деятельности движения усилиями волонтеров-медиков российский банк донорской крови пополнился более чем на 60 тонн", - заключил глава Минздрава РФ.