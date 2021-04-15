ФМБА в 2020 году удалось не допустить резкого снижения числа донаций крови

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Резкого снижения числа донаций крови в России в 2020 году удалось избежать, были дополнительно привлечены более 175 тыс. доноров. Об этом в четверг заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"В тяжелый период пандемии, благодаря проведению совместных акций и марафонов с ОНФ, Молодежкой ОНФ, мы сумели предотвратить резкое снижение числа донаций крови и дополнительно привлечь более 175 тыс. доноров крови", - сказала она на итоговой коллегии ФМБА России "Об итогах работы Федерального медико-биологического агентства в 2020 году и задачах на 2021 год".

По словам Скворцовой, эффективное управление ресурсами позволило не только не сократить объемы компонентов крови, как произошло во многих странах мира, но и увеличить выдачу плазмы, тромбоконцентрата на 15% по сравнению с 2019 годом, а также заготовить более 22 тонн антикоронавирусной плазмы.