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Пандемия COVID-19

Литва попросила Данию передать ей неиспользуемую вакцину AstraZeneca

По словам главы правительства, в Литве "наверняка найдутся люди, которые захотят привиться этим препаратом"

ВИЛЬНЮС, 15 апреля. /ТАСС/. Вильнюс обратился к Копенгагену с просьбой передать Литве вакцину от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca, от использования которой Дания отказалась. Об этом в четверг сообщила журналистам премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

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"Мы обратились и сказали, что если Дания будет рассматривать возможность поделиться вакциной, то мы будем среди тех, кто готов ее принять", - сказала она. По словам главы правительства, в Литве "наверняка найдутся люди, которые захотят привиться этим препаратом".

Управление здравоохранения Дании ранее сообщило, что страна решила отказаться от вакцинации препаратом компании AstraZeneca. По мнению ведомства, существует связь между данной вакциной и случаями образования тромбов, кровотечений, низкого количества тромбоцитов. Дания стала первой страной, отказавшейся от этого препарата.

Власти Литвы не намерены следовать этому примеру. На прошлой неделе Шимоните заявила, что правительство не видит оснований для иных решений по вакцинации, кроме принятых ранее. По ее словам, в каждом конкретном случае люди должны сами определиться с вакцинацией данным препаратом.

Теги
ДанияЛитваПандемия COVID-19
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