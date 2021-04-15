Южная Корея произведет 7,5 млн доз "Спутника V"

СЕУЛ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Консорциум южнокорейских компаний под эгидой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) планирует произвести 7,5 млн доз вакцины "Спутник V", запустив ее коммерческое производство в самое ближайшее время. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель входящей в объединение южнокорейской компании GL Rapha Ким Ги Ён.

"Ранее GL Rapha и РФПИ договорились о производстве 1,5 млн доз вакцины. Затем GL Rapha создала консорциум, в который в том числе входит компания ISU Abxis, с целью дополнительного производства еще 6 млн доз", - отметил собеседник ТАСС. Он отметил, что ISU Abxis "только что" получила всю техническую документацию, необходимую для начала работы.

Ким Ги Ён также сообщил, что GL Rapha недавно передала РФПИ произведенную ей пробную партию "Спутника V". "Таким образом, мы вышли на прямую линию перед запуском промышленного производства, - сказал представитель компании. - Думаю, что уже очень скоро мы сможем приступить к следующему этапу". По его словам, после начала производства будет известно, в какие страны будет поставляться препарат.

Отвечая на вопрос о возможности использования "Спутник V" в Южной Корее, Ким Ги Ён отметил, что этот вопрос должен обсуждаться властями страны и представителями РФПИ. "Если будет соответствующая договоренность, мы можем организовать такие поставки. Однако пока такой дискуссии не идет", - подчеркнул он.

Ранее в четверг РФПИ сообщил, что подписал соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Южной Корее с компаниями GL Rapha и ISU Abxis.

"РФПИ, GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий, и компания ISU Abxis (подразделение ISU Group) подписали соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Корее. Соглашение между РФПИ, GL Rapha и ISU Abxis является первым трехсторонним соглашением для осуществления трансфера технологии компании, которая входит в консорциум. Как ожидается, производство препарата на предприятии ISU Abxis в городе Йонъин начнется в конце апреля", - отмечается в сообщении.