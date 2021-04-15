{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Обвиняемый в госизмене ученый ЦАГИ Голубкин заразился коронавирусом

Адвокат Александр Тимошенко сообщил, что Валерия Голубкина доставили в больницу "Матросской Тишины"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Обвиняемый в госизмене ученый Валерий Голубкин заразился коронавирусом и доставлен в тюремную больницу. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Александр Тимошенко.

"Врачи выявили у Голубкина коронавирус, в связи с этим он госпитализирован в больницу "Матросской Тишины", - сказал защитник.

Лефортовский суд Москвы арестовал Голубкина до 12 июня. Ученый является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) и преподавал в МФТИ. Адвокаты собираются обжаловать избранную ему меру пресечения.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от COVID-19
Пресс-секретарь президента отметил, что со здоровьем у главы государства все в порядке
Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от COVID-19
Читать полностью