Обвиняемый в госизмене ученый ЦАГИ Голубкин заразился коронавирусом

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Обвиняемый в госизмене ученый Валерий Голубкин заразился коронавирусом и доставлен в тюремную больницу. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Александр Тимошенко.

"Врачи выявили у Голубкина коронавирус, в связи с этим он госпитализирован в больницу "Матросской Тишины", - сказал защитник.

Лефортовский суд Москвы арестовал Голубкина до 12 июня. Ученый является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) и преподавал в МФТИ. Адвокаты собираются обжаловать избранную ему меру пресечения.