Кириенко отметил вклад ФМБА в борьбу с вызовами завтрашнего дня

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не только решает проблемы сегодняшнего дня, но и создает задел для борьбы с будущими вызовами. Об этом в четверг заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе итоговой коллегии ФМБА.

"Работа, которую ведет сегодня ФМБА, - это не только ответ на угрозы сегодняшнего дня, это создание крайне важного задела для преодоления угроз завтрашнего дня, что и для всего мира, и для нашей страны принципиально важно", - сказал он, добавив, что речь идет, в частности, о "разработке новых тест-систем, самых современных протоколов лечения, клеточной вакцины".

Кириенко подчеркнул, что прошедший год был одним из самых сложных за новейшую историю России, "самая тяжелая ноша выпала на плечи российских медиков, врачей, и ФМБА, как всегда за свою историю, приняла эту ношу на свои плечи".

"Я хотел бы вам сказать огромное спасибо за тысячи спасенных жизней, за то что в это сложное время вы смогли так организовать свою деятельность, что была обеспечена бесперебойная работа всех особо важных и особо опасных объектов, медицинское обеспечение на которых осуществляет ФМБА", - заключил Кириенко.