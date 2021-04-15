За последние два года в России предотвратили 78 терактов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Спецслужбы предотвратили 78 терактов в России за последние два года. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"За последние два года российскими спецслужбами и правоохранительными органами предотвращены 129 таких (террористических) преступлений, среди которых 78 терактов", - сказал он на международной конференции в рамках Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ.

Также, по его словам, разгромлено бандподполье на Северном Кавказе, пресечена деятельность ряда ячеек террористических организаций.

Бортников отметил, что расширен инструментарий борьбы с финансированием терроризма, продолжается работа по законодательному закреплению мер по распространению ложных сообщений об угрозах взрыва, устанавливаются дополнительные требования для операторов связи.

Угроза двойных терактов

Бортников также отметил возрастающую угрозу совершения двойных терактов.

"Возрастает угроза совершения двойных терактов, когда после первого подрыва террористы дожидаются прибытия сотрудников правопорядка и совершают новую атаку", - заявил он.

По его словам, попытка организации такого теракта уже была предпринята в России.