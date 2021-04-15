Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от COVID-19

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин переносит прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса без побочных эффектов, со здоровьем у него все в порядке, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

После прививки первым компонентом российский лидер рассказывал, что через несколько часов после укола он почувствовал небольшой дискомфорт в левой руке. Он отмечал, что в день прививки перед сном "на всякий случай положил себе на тумбочку <…> градусник".

"Не знаю, что лежало на тумбочке у президента, но, учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке, равно как и во время [введения] первого компонента", - сказал представитель Кремля в ответ на вопросы, как президент себя чувствует после второй прививки и оставлял ли он возле себя градусник по примеру прошлого раза. "Сейчас тоже никаких побочных эффектов нет", - подчеркнул Песков.

14 апреля Путин рассказал, что после прививки первым компонентом вакцины от коронавируса у него появился "хороший иммунный ответ", а второй укол он перенес без побочных эффектов.

Первый компонент вакцины глава государства получил 23 марта. Каким именно препаратом воспользовался президент, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя, что все три отечественные вакцины являются эффективными и безопасными. Путин рассказывал, что после первой прививки чувствовал себя хорошо, лишь несколько дней ощущал легкий дискомфорт в левом плече. О планах пройти вакцинацию президент сообщил сам в конце марта. Он также говорил, что не намерен делать процедуру достоянием общественности.

Ранее в среду Путин заявил, что сделал прививку от коронавируса вторым компонентом препарата.

В настоящее время в России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Все три вакцины двухкомпонентные. По данным ТАСС-Досье, повторная вакцинация другим вектором "Спутника V" производится через 21 день, "Эпиваккорону" вводят двукратно с интервалом не менее 14-21 дня, "Ковивак" вводится с интервалом в 14 дней.

Мотивация поучаствовать в вакцинации

Кроме того, Песков уверен, что сделанная президентом Владимиром Путиным прививка от коронавируса будет мотивировать россиян также принять участие в вакцинации.

В ответ на вопрос, будет ли вакцинация президента иметь "мобилизующий эффект", Песков заметил: "Я уверен, что будет, но главнее то, что уже есть". "Во многих городах после того, как Путин сделал первый укол, его личный пример дал очень позитивный эффект", - добавил он.