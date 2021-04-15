Эксперт заявил, что в России наметилась тенденция к росту числа зараженных коронавирусом

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Дальнейший рост количества заразившихся коронавирусной инфекцией возможен в России, но вряд ли он будет сильным. Такое мнение выразил в четверг ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала " Москва-24 ".

"Боюсь, что какой-то рост будет, тенденция наметилась, <...> но будет ли он таким взрывным и кошмарным, как в Турции сейчас - надеюсь, что нет", - сказал он.

Лисицын считает, что на данный момент уже наблюдается определенный рост, связанный, главным образом, с улучшением погоды. По мнению эксперта, максимальные значения в случае обострения ситуации с коронавирусом могут достичь порядка 20 тыс. заразившихся в день, хотя этот сценарий и маловероятен. "Для РФ, наверное, это повторение ситуации со второй волной. Если повторится не первая, когда принимались максимально жесткие меры, а вторая волна, когда у нас там более 20 тыс. заболевших в день. <...> И то, скорее всего, так не будет", - отметил он, отвечая на вопрос о возможном пике и начале третьей волны.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 138,3 млн человек, более 2,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 675 153 случая заражения, выздоровели 4 301 448 человек, умерли 104 398. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.