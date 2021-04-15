Кремлю известно по сообщениям СМИ о деле в отношении сотрудников журнала DOXA

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Кремлю известно об уголовном деле в отношении сотрудников журнала DOXA, который давно из чисто студенческого превратился в общественно-политическое издание. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам известно об этой истории из сообщений СМИ, но я не стал бы никак ее комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, касающийся избрания судом меры пресечения в виде запрета определенных действий четверым редакторам журнала DOXA. Пресс-секретарь подчеркнул, что в Кремле традиционно не комментируют решения суда.

Песков обратил внимание, что само это издание "в свое время начиналось как студенческое, но уже достаточно давно носит общественно-политический характер, <...> там чисто студенческих-то вопросов мало". "Даже по этой причине я бы не стал бы ничего комментировать", - заключил представитель Кремля.

Басманный суд Москвы в среду избрал Владимиру Метелкину, Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой меры пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 14 июня. Согласно решению суда, им запрещено покидать помещение с 00:00 часов до 23:59, использовать средства связи и общаться с кем-либо, кроме родственников и следователя.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"). Они проходят по одному делу с главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. По этому делу в течение февраля и марте велись допросы несовершеннолетних участников несогласованных акций в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах.

В среду сотрудники СК провели обыск в редакции журнала DOXA и задержали нескольких его сотрудников, среди которых Метелкин, Арамян, Гутникова и Тышкевич.