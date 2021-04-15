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Пандемия COVID-19

В Австрию доставили партию "Спутника V" для вакцинации российских дипломатов

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что вакцинация начнется со следующей недели

ВЕНА, 15 апреля. /ТАСС/. Партия российского препарата от нового коронавируса "Спутник V" доставлена в Австрию для вакцинации российских дипломатов. Об этом в четверг сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский на своей странице в Facebook.

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"Посольством России получена первая целевая поставка российской вакцины "Спутник V" для иммунизации персонала российских диппредставительств в Австрийской Республике, которая начнется со следующей недели", - написал Любинский.

Австрия в настоящее время ведет переговоры с Россией о закупке "Спутника V". Как объявлял канцлер Себастьян Курц, переговоры о приобретении "Спутника V" де-факто подошли к концу, закупка российского препарата теперь возможна в Австрии. Однако окончательного решения пока не принято. Источник в правительственных кругах Австрии сообщал ТАСС, что Вена надеется на быстрый допуск "Спутника V" со стороны Европейского агентства лекарственных средств, но способна и самостоятельно зарегистрировать этот препарат, поэтому сейчас рассматривает соответствующий способ.

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АвстрияРоссияПандемия COVID-19
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