В Австрию доставили партию "Спутника V" для вакцинации российских дипломатов

ВЕНА, 15 апреля. /ТАСС/. Партия российского препарата от нового коронавируса "Спутник V" доставлена в Австрию для вакцинации российских дипломатов. Об этом в четверг сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский на своей странице в Facebook .

"Посольством России получена первая целевая поставка российской вакцины "Спутник V" для иммунизации персонала российских диппредставительств в Австрийской Республике, которая начнется со следующей недели", - написал Любинский.

Австрия в настоящее время ведет переговоры с Россией о закупке "Спутника V". Как объявлял канцлер Себастьян Курц, переговоры о приобретении "Спутника V" де-факто подошли к концу, закупка российского препарата теперь возможна в Австрии. Однако окончательного решения пока не принято. Источник в правительственных кругах Австрии сообщал ТАСС, что Вена надеется на быстрый допуск "Спутника V" со стороны Европейского агентства лекарственных средств, но способна и самостоятельно зарегистрировать этот препарат, поэтому сейчас рассматривает соответствующий способ.