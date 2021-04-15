В Думе считают, что депутаты этого созыва не успеют принять закон против домашнего насилия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы седьмого созыва, скорее всего, не успеют принять закон против домашнего насилия. Такое мнение высказал журналистам в четверг глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Нам надо сделать так, чтобы [принятие закона] не привело к развитию ювенальной юстиции - это первое. Второе - нам надо, конечно, понимать, что с помощью уголовного кодекса все темы не решить. Нужно решать вопросы с помощью семейного законодательства, с помощью процессуального законодательства, с помощью гражданского и так далее. Делать упор только на уголовный кодекс - это немыслимо, <...> [Закон принять этим составом] думаю, вряд ли, скорее всего [инициативу рассмотрят] осенью", - сказал Крашенинников.

Ранее законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совета Федерации. На него пришло около 11 тыс. отзывов. Как сообщала депутат Оксана Пушкина ("Единая Россия"), внести документ в Госдуму планировалось до конца января 2020 года. Однако до сих пор проект закона так и не был внесен на рассмотрение парламента. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщала, что верхняя палата вернется к доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия после окончания пандемии коронавируса.

Проект закона предполагает введение защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Как следует из документа, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября.