Суд в Вильнюсе рассмотрит жалобу Киркорова на запрет на въезд в Литву без вызова сторон

ВИЛЬНЮС, 15 апреля. /ТАСС/. Вильнюсский окружной административный суд рассмотрит жалобу российского певца Филиппа Киркорова на решение о пятилетнем запрете на въезд в Литву без вызова сторон. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель суда Аудрюс Кутрявичюс.

"Жалоба будет рассматриваться судом в порядке упрощенного производства без вызова сторон", - отметил он.

Как пояснил представитель судебной инстанции, 17 мая суд рассмотрит разъяснения по ходатайству Киркорова, запрошенные в литовском департаменте миграции, и обращение адвоката российского певца Александра Добровинского. "Возможно, на основе этого материала суд сможет принять решение, но не исключено, что могут быть затребованы дополнительные разъяснения", - сказал Кутрявичюс.

Киркоров был внесен в черный список в Литве департаментом миграции 19 января по ходатайству МИД республики из-за неприемлемой для Вильнюса позиции певца в вопросе воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Как было заявлено, присутствие Киркорова в Литве несет угрозу национальной безопасности балтийской республики.