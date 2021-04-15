Власти Крыма назвали приемлемой стоимость отдыха на местных курортах

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Цены на крымских курортах остаются приемлемыми для россиян, участники рынка готовы предложить туристам варианты размещения в различных ценовых категориях. Об этом рассказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

"Сейчас разброс цен большой, но хочу сказать, что цены нормальные, приемлемые. Во всяком случае по тому уровню бронирования, который мы рассматриваем, есть и по 2 тыс. рублей за ночь, есть и 5 тыс. рублей за номер. У нас очень большой спектр", - сказал Константинов.

Спикер госсовета отметил, что сейчас туристическая отрасль активно развивается не только на Южном берегу Крыма, но и в других районах полуострова.