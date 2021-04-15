Путин потребовал избавиться от унизительных для людей бюрократических процедур в соцсфере

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Все бессмысленные процедуры и абсурдные нормы и правила в социальной сфере, которые изматывают и унижают людей, нужно решительно убирать. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Он попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ по результатам анализа жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане, внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере - ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы.

"Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила", - сказал Путин. По его словам, нужно избавляться "от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей" и демотивирует коллективы социальных учреждений, снижает эффективность и качество их труда.

Президент призвал расширять формат обмена между регионами опытом и компетенциями в этой сфере и поручил профильным комиссиям Госсовета обобщать лучшие практики и вместе с АСИ помогать субъектам Федерации внедрять эффективные решения в деятельность учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания и центров занятости.

Резервы для улучшения социальной сферы

Путин заявил, что власти должны постоянно искать свободные ресурсы для улучшения работы учреждений социальной сферы. Такие учреждения должны полностью соответствовать самым высоким стандартам и запросам россиян, подчеркнул глава государства.

Говоря о направлениях, на которых необходимо сосредоточиться, Путин заметил: "Проблемы, с которыми сталкиваются люди, конечно же, не ограничиваются только теми жизненными ситуациями и темами, о которых сегодня пойдет речь". "Надо постоянно смотреть, где еще у нас есть резервы для кардинального улучшения работы учреждений социальной сферы, чтобы они в полной мере соответствовали самым высоким стандартам и запросам людей", - указал президент.

Внимание к нуждам и запросам людей

Путин уверен, что социальная политика государства должна быть ориентирована на нужды и запросы людей, а получение услуг должно быть максимально простым и удобным. Он предложил предметно обсудить на заседании "конкретные шаги по реализации Национальной социальной инициативы (НСИ)".

"Смысл этого общественно значимого проекта - улучшить, сделать более человечной работу социальной сферы, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан", - отметил Путин. Он убежден, что "людей не волнуют технические, административные, организационные вопросы, им важно получить помощь качественно и своевременно, и при этом чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями". "Например, чтобы врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, а уделяли свое время и внимание людям прежде всего", - сказал президент.

Он напомнил, что поручил "детально разобраться в конкретных проблемах в социальной сфере, пошагово пройти жизненные ситуации человека, семьи, с которыми они сталкиваются". В качестве примера Путин привел запись ребенка в детский сад или школу, получение медицинской помощи в поликлинике, оформление инвалидности, поиск работы, повышение квалификации через центры занятости. Глава государства обратил внимание на то, что выполняя поручения, специалисты работали в нескольких регионах, общались со многими людьми и "именно на основе мнения граждан определили десять наиболее чувствительных, распространенных жизненных ситуаций, сформулировали конкретные цели и практические шаги по решению существующих проблем".

Эти предложения президент намерен обсудить на нынешнем заседании.