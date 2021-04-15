Путин поручил проработать методику ежегодного рейтинга качества жизни в регионах

НОВО-ОГАРЕВО, 15 апреля. /ТАСС/. Качество жизни в регионах России будет оцениваться в рамках ежегодного рейтинга, основанного на мнении местных жителей. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Главным в национальных целях развития глава государства назвал то, "чтобы граждане жили лучше - в больших городах, в малых населенных пунктах" и на всем огромном пространстве страны. Усилия каждого региона по повышения благополучия граждан Путин пообещал оценивать максимально объективно на основе мнения людей, в том числе в ходе широких социологических опросов.

"В этой связи прошу Агентство [АСИ] отработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ", - поручил Путин.

Президент в целом попросил АСИ сделать акцент на поддержке регионального развития и существенно расширить масштаб и географию работы. По его словам, помимо дальнейшего анализа жизненных ситуаций в социальной сфере, нужно работать и по другим направлениям, которые напрямую касаются качества жизни людей. Путин подчеркнул, что Национальная социальная инициатива должна стать важнейшим инструментом достижения национальных целей развития.

Путин рассчитывает, что обсуждение на сегодняшнем совместном заседании станет важным этапом подготовки предстоящего послания Федеральному собранию. "Мне бы хотелось, чтобы сегодня прозвучали такие предложения и такие идеи, которые могли бы лечь в основу планов нашего ближайшего развития и ближайших наших совместных действий по такому важнейшему направлению, как социальная политика", - заключил президент.