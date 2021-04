Мишустин по-арабски поздравил Харири с Рамаданом и по-английски извинился за перевод

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с председателем совета министров Ливана Саадом Харири по-арабски поздравил своего собеседника со священным для мусульман месяцем Рамадан, а позже перешел на английский, чтобы извиниться за недопонимание, возникшее с последовательным переводом беседы.

Приветствуя Харири в правительстве РФ, Мишустин отметил, что его гость неоднократно бывал в Москве. "Но ваш сегодняшний визит проходит в священный для мусульман месяц Рамадан. И как говорят на Ближнем Востоке, Рамадан мубарак (что переводится как "благословенен Рамадан", поздравление в дни этого поста - прим. ТАСС)", - сказал российский премьер.

Примерно через минуту после начала беседы Мишустину подсказали, что для нее был предусмотрен последовательный, а не синхронный перевод. Таким образом, российскому премьеру необходимо делать паузы после нескольких фраз, чтобы дать переводчику перевести слова для Харири. "Извините, пожалуйста! I thought it is simultaneous translation. I'm sorry! (Я думал, идет синхронный перевод. Прошу прощения! - прим. ТАСС)", - сказал Мишустин.

Говоря об отношениях России и Ливана, Мишустин высоко оценил принципиальный подход Харири "в пользу развития дружественных российско-ливанских отношений". Вы являетесь достойным продолжателем дела своего отца, [бывшего] премьер-министра (покойного - прим. ТАСС) Рафика Харири, который внес большой личный вклад в укрепление сотрудничества наших стран", - сказал российский премьер.

Он также отметил необходимость укреплять контакты между народами двух стран, указав, что с прошлого века в Ливане живет большая российская община. "Мы считаем очень важным придать новый импульс нашему взаимодействию в области культуры, искусства", - резюмировал Мишустин.

"Ливан наш важный партнер на Ближнем Востоке, наши народы связывают прочные узы дружбы и взаимного уважения. Россия одна из первых признала независимость Ливана, и мы последовательно выступаем в поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливанского государства", - заверил Мишустин.