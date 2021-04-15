Поставка вакцины "Ковивак" в Санкт-Петербург ожидается в мае

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Поставка вакцины от новой коронавирусной инфекции "Ковивак", созданной Центром имени Чумакова РАН, в Санкт-Петербург ожидается в мае. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Небольшая партия [вакцины "Ковивак"] поступила для распределения. Партии, которые будут иметь уже какое-то существенное влияние и можно говорить о том, что начинается вакцинация данной вакциной, мы ожидаем в мае", - рассказал Лисовец.

Сейчас в Санкт-Петербурге доступны две из трех российских зарегистрированных вакцин - "Спутник V" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ и "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора.

По данным межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, за весь период в Санкт-Петербурге вакцинированы 471 559 человек, из них 325 806 полностью завершили цикл. Запас вакцины в городе составляет 180 853 комплекта доз. В городе работают 134 стационарных пункта вакцинации в медучреждениях и 20 выездных бригад, а также развернуты 12 мобильных. Власти планировали всего привить от коронавируса в городе около 1,2 млн человек.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 405 220 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 361 456 человек, умерли 12 720. За последние сутки в городе выявили 719 случаев заражения.