{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Скворцова сообщила, что переболела COVID-19 в конце октября

Глава ФМБА заявила, что имеет высокий титр вирусонейтрализующих антител

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила, что переболела COVID-19 в конце октября - начале ноября 2020 года, у нее высокий титр антител.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я переболела коронавирусом, переболела в конце октября - начале ноября и пока имею высокий титр вирусонейтрализующих антител и имею клеточный иммунитет, поэтому пока у меня потребности такой нет, но близких своих членов семьи я привила", - сказала она журналистам в четверг, отвечая на вопрос, сделала ли она прививку от коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 138,3 млн человек, более 2,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 675 153 случая заражения, выздоровели 4 301 448 человек, умерли 104 398. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПандемия COVID-19
Минздрав разрабатывает концепцию, определяющую потребность регионов в медработниках
Она подразумевает индивидуальный подход к каждому субъекту РФ, рассказала главный внештатный специалист ведомства по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина
Читать полностью