Скворцова сообщила, что переболела COVID-19 в конце октября

"Я переболела коронавирусом, переболела в конце октября - начале ноября и пока имею высокий титр вирусонейтрализующих антител и имею клеточный иммунитет, поэтому пока у меня потребности такой нет, но близких своих членов семьи я привила", - сказала она журналистам в четверг, отвечая на вопрос, сделала ли она прививку от коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 138,3 млн человек, более 2,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 675 153 случая заражения, выздоровели 4 301 448 человек, умерли 104 398. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.