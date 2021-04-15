Путин создал консультативную группу по научно-технологическому развитию

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании консультативной группы по научно-технологическому развитию. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с указом президента РФ от 15 марта 2021 года "О некоторых вопросах Совета при президенте РФ по науке и образованию" постановляю: образовать консультативную группу по научно-технологическому развитию", - говорится в указе.

Отмечается, что группа образована для экспертного и аналитического обеспечения разработки концепций важнейших инновационных проектов государственного значения, а также для оценки предложений о разработке федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения президента РФ.

В задачи консультативной группы также будет входить обеспечение подготовки информационно-аналитических материалов по вопросам, связанным с деятельностью Совета при президенте РФ по науке и образованию, а также проведение научной и научно-технической экспертизы предложений по вопросам, связанным с работой этого совета.

Первый состав

При этом в состав консультативной группы могут входить ведущие российские ученые и высококвалифицированные специалисты, которые не являются членами Совета при президенте РФ по науке и образованию. Общее число членов группы составит 15 человек, ротация ее состава должна будет проходить не реже одного раза в два года.

Согласно документу, руководителем группы назначен помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Секретарем - заместитель начальника Управления президента РФ по научно-образовательной политике Елена Нечаева.

Кроме того, в состав группы вошли директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников, научный руководитель Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Александр Макаров, помощник президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Роман Санду, первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева и другие.