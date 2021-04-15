Россияне в ОАЭ могут бесплатно привиться от коронавируса

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Арзу Пашаева/. Бесплатная вакцинация от коронавируса в ОАЭ доступна всем иностранцам, включая россиян. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол страны в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

"Вакцинация в ОАЭ бесплатна и доступна для всех: как для местных жителей, так и для приезжих", - сказал посол, добавив, что в стране уже вакцинировано более 9 млн человек.

Он напомнил, что ОАЭ входят в число стран с самым низким в мире количеством смертей от коронавируса.

В ОАЭ одобрены для применения препараты американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также китайская вакцина корпорации Sinopharm. 21 января в стране была зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".