ВОЗ выразила обеспокоенность нехваткой новых эффективных антибиотиков

ЖЕНЕВА, 15 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность медленной разработкой в мире новых эффективных противобактериальных средств, необходимых для решения проблемы растущей устойчивости болезнетворных микробов к лекарствам. Как отмечается в ее докладе, опубликованном в четверг в Женеве, ни один из 43 антибиотиков, проходящих на данный момент клинические испытания, не решает в достаточной мере эту проблему.

"Мир все еще терпит неудачу в разработке крайне необходимых антибактериальных средств лечения, несмотря на растущее понимание чрезвычайной угрозы устойчивости к противомикробным препаратам", - констатировали в ВОЗ, подчеркнув, что "ни один из 43 антибиотиков, которые сейчас находятся в клинической разработке, не решают в достаточной степени проблему резистентности к лекарствам со стороны наиболее опасных бактерий".

По словам авторов доклада, "почти все новые антибиотики, выпущенные на рынок за последние десятилетия, являются вариациями классов лекарственных антибиотиков, которые были открыты в 1980-е годы". В последние годы регуляторы одобрили "лишь несколько антибиотиков". При этом большинство из них имеют "ограниченную клиническую пользу по сравнению с имеющимся лечением", а 82% являются производными от уже существующих классов лекарств, против которых болезнетворные микробы обладают устойчивостью. "По этой причине ожидается быстрое появление устойчивости к этим новым препаратам", - констатировали авторы доклада.

Как заявил помощник генерального директора ВОЗ по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Ханан Балкхи, отсутствие подвижек в разработке, производстве и распределении новых эффективных антибиотиков усиливает последствия резистентности микробов к лекарствам и "ставит под угрозу нашу способность успешно лечить бактериальные инфекции". Эти последствия особенно тяжело сказываются на "уязвимых группах, таких, как новорожденные и дети младшего возраста", говорится в докладе. Бактериальная пневмония и инфекции кровотока входят в число основных причин детской смертности в возрасте до пяти лет. Около 30% новорожденных с сепсисом умирают от бактериальных инфекций, устойчивых к основным антибиотикам.

По мнению ВОЗ, отсутствие должного прогресса в разработке антибиотиков "высвечивает необходимость исследования инновационных подходов в лечении бактериальных инфекций". Речь идет в частности о "нетрадиционных антибактериальных агентах". Среди них эксперты называют антитела и бактериофаги, а также терапию, поддерживающую иммунный ответ у пациента и ослабление воздействия бактерий.