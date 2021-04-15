Пройти вакцинацию от коронавируса на дому в Петербурге можно будет со следующей недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Маломобильные жители Санкт-Петербурга смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции на дому со следующей недели, сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Сейчас завершается процесс согласования между комитетом по здравоохранению и Роспотребнадзором. Рассчитываем, что на этой неделе мы завершим и, начиная со следующей недели, начнем массово вакцинировать и тех людей, которые находятся на дому. Противопоказания основные перечислены в инструкции - не вакцинируются только жители до 18 лет и имеющие явные выраженные аллергические состояния в анамнезе. Все остальные пожилые граждане, тем более находящиеся дома, имеющие тяжелые хронические заболевания, будут вакцинированы при условии их согласия", - рассказал Лисовец.

В Москве пройти вакцинацию на дому можно с 13 апреля.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия также обратила внимание на то, что людям, которые живут с маломобильным родственниками, страдающими хроническими заболеваниями, также следует привиться, чтобы не подвергать риску более уязвимых членов семьи.

По данным межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, за весь период в Санкт-Петербурге вакцинированы более 471 тыс. человек, из них свыше 325 тыс. полностью завершили цикл. Запас вакцины в городе составляет более 180 тыс. доз. В городе работают 134 стационарных пункта вакцинации в медучреждениях и 20 выездных бригад, а также развернуты 12 мобильных. Власти планировали всего привить от коронавируса в городе около 1,2 млн человек.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 405 220 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 361 456 человек, умерли 12 720. За последние сутки в городе выявили 719 случаев заражения.