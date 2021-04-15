Фетисов считает, что Россия в 2021 году должна укрепить позиции в сфере сохранения природы

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Текущий год должен стать определяющим для дальнейшего выстраивания процесса защиты окружающей среды, Россия способна сыграть в нем существенную роль. Об этом заявил в четверг посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов на онлайн пресс-конференции в ТАСС, посвященной подготовке стран-участниц ко Всемирному конгрессу дикой природы Международного союза охраны природы и природных ресурсов, который пройдет в сентябре 2021 года в Марселе.

"Мне кажется, 2021 год является определяющим в плане дальнейшего отношения людей к природе, и пандемия в очередной раз нацеливает нас на разумный подход к решению этих проблем, - сказал он. - Я надеюсь, что все те мероприятия, которые пройдут в 2021 году <...> с участием президентов стран, дадут нам возможность и надежду на то, что общие правила игры будут установлены и мы минимизируем нагрузку на природу и сумеем совместно, объединив усилия, решить все проблемы".

Как отметил посол доброй воли ООН, ни одна страна в мире не может справиться с сегодняшними экологическими вызовами в одиночку, и Россия готова сыграть в этом процессе существенную роль. "Я надеюсь, что совместными усилиями, вместе с нашими коллегами во всех странах мира мы сумеем выработать общую позицию. РФ обладает самой большой территорией, самым большим ресурсом жизнеобеспечения, и, конечно, без участия нашей страны, особенно наших общественных сил, которые помогут сформировать позицию государства, невозможно решить сегодняшние экологические проблемы", - указал он.

Фетисов выразил надежду на то, что для решения накопившихся экологических проблем государства смогут хотя бы на время преодолеть разногласия и конфликты. "Нужно уходить от всех других конфликтов, которые занимают много денег, времени и внимания, и переходить к конструктиву, по крайней мере на ближайшие 20-30 лет, чтобы дать природе восстановиться", - добавил он.

В свою очередь руководитель представительства Программы ООН по окружающей среде в РФ Владимир Мошкало указал на важность выполнения утвержденных ООН Целей устойчивого развития для успешной работы по защите природы. "К сожалению, на сегодняшний день не все страны достигли значительного прогресса в достижении этих целей. Мы пытаемся инициировать и привлечь внимание лиц, принимающих решения, то есть глав государств, окружающих нас людей именно к этим проблемам, призвать их к участию для решения проблем по сохранению окружающей среды", - обратил внимание он.