КС запретил прекращать дела по частным обвинениям из-за неявки потерпевшего в суд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России признал противоречащими основному закону страны ряд норм Уголовного-процессуального кодекса (УПК), которые позволяли судам прекращать уголовное преследование за отсутствием состава преступления по частному обвинению из-за неявки потерпевшего на заседание без уважительных причин. КС также обязал законодательные власти внести изменения в кодекс.

"Признать пункт 2 части 1 статьи 24, часть 2 статьи 27, часть 3 статьи 249 и пункт 2 статьи 254 УПК РФ не соответствующими <…> Конституции РФ в той мере, в какой на их основании в системе действующего правового регулирования неявка частного обвинителя в суд без уважительных причин влечет применение такого основания для прекращения уголовного дела, как отсутствие в деянии состава преступления", - говорится в постановлении КС.

По частному обвинению - заявлению самого потерпевшего или его законного представителя - в России могут возбудить уголовные дела по ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), ч. 1 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета и распространение ложных сведений, подрывающих репутацию"), а также 116.1 УК РФ ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию").

В постановлении КС также указал, что законодательные власти обязаны внести в УПК изменения в соответствии с позицией суда. Пока изменения не внесены, суды при неявке потерпевшего без уважительных причин обязаны прекращать уголовное преследование обвиняемых по таким делам за отсутствием события преступления, признавая таким образом, что ситуации, описанной в заявлении якобы пострадавшего, не было.

История вопроса

Решение КС вынес по повторной жалобе жительницы Москвы Анны Тихомоловой, которую несколько лет назад обвинили в нанесении побоев. Сама Тихомолова на суде доказывала, что никаких побоев не наносила и ждала оправдательного вердикта, однако затем статья о побоях (ст. 116 УК РФ) была декриминализована, и суд прекратил ее уголовное преследование. Тихомолова возражала против прекращения дела по таким основаниям, так как ей удалось доказать, что она не совершала преступления и в первый раз обратилась в КС с жалобой. В октябре 2018 года КС согласился с ней и запретил прекращать дела частного обвинения без согласия подсудимого.

Производство по делу возобновилось, однако гражданин, который обвинял ее в побоях, не пришел в суд, и уголовное преследование Тихомоловой опять прекратили на основании норм УПК. Тихомолова вновь пожаловалась в КС, указав, что таким образом суд отказался выслушать ее доводы о том, что никаких побоев она не наносила и это нарушает конституционные права на судебную защиту.

Ранее КС также обязал законодательные власти внести изменения в статью 116.1 УК РФ, которая была введена после декриминализации побоев. КС постановил, что она противоречит конституции, так как позволяла судам игнорировать предыдущие судимости за побои обвиняемых и ставила уже осужденных ранее за такие преступления в привилегированное положение.