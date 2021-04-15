Минпросвещения намерено доверить искусственному интеллекту подбор контента к уроку в школе

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министерство просвещения России намерено доверить искусственному интеллекту (ИИ) подбор контента к школьному уроку. Это станет возможным к 2023 году, заявила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в четверг.

"К 2023 году будет доступен сервис "Цифровое портфолио учащегося", и технология искусственного интеллекта или технологии глубокой аналитики позволят многие процессы труда учителя упростить, сделать более эффективными за счет цифровой трансформации. Например, подбор контента к уроку, планирование, которое наш учитель сегодня делает вручную, переписывая многократно одно и то же из журнала в дневник, в тетрадь, потом - в план и еще куда-то", - сообщила Васильева.

По ее словам, цифровое портфолио будет содержать достижения и компетенции школьника, оно может стать основной для его резюме при трудоустройстве.

Она сообщила, что в 2022 году будет создана библиотека цифрового образовательного контента, а к 2024 году в школах появится "бесшовная Wi-Fi-среда", которая позволит независимо от класса и кабинета активно использовать цифровые образовательные ресурсы.