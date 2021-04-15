Власти Молдавии одобрили снятие пошлин с партии "Спутника V"

КИШИНЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила снятие таможенных пошлин и сборов с ожидающейся партии вакцины от коронавируса "Спутник V", которую правительство РФ выделило республике в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьера республики Аурелиу Чокой в ходе брифинга в четверг.

"От таможенных пошлин и платежей будет освобождена партия из 182 тыс. доз "Спутника V". Осталось уточнить, когда эта партия поступит в Молдавию. Агентство по медикаментам нашей страны выдаст авторизацию на импорт указанной вакцины", - сказал Чокой.

По его словам, 62 тыс. доз из этой партии предназначены для непризнанного Приднестровья. Туда они будут перенаправлены из международного аэропорта Кишинева. Поставка из РФ ожидается на этой неделе.

К настоящему времени в республику поступило около 110 тыс. доз препаратов от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca и американской Pfizer, они были выделены через международную платформу распределения вакцин COVAX. Согласно оценкам властей, республике потребуется около 4,8 млн доз, чтобы привить примерно 70% населения. Как ожидается, по линии COVAX страна получит в качестве помощи 20% необходимого объема, еще 30% можно будет купить через этот механизм по льготной цене. Остальные объемы правительство Молдавии будет закупать напрямую у производителей.

Власти республики ведут переговоры с производителями "Спутника V", а также с американскими компаниями Johnson & Johnson и Pfizer. Президент Молдавии Майя Санду 25 марта обратилась к России за помощью в предоставлении вакцины.